Media Usa: "I cavi sottomarini nel Mar Baltico tagliati di proposito dai cinesi"

"La nave cinese Yi Peng 3 potrebbe aver reciso deliberatamente i due cavi nel Mar Baltico trascinando la sua ancora sul fondale per oltre 160 chilometri. E il capitano potrebbe essere stato indotto a compiere il sabotaggio dall'intelligence russa". E' l'ipotesi a cui stanno lavorando gli investigatori, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal. Si tratterebbe dunque di un nuovo episodio di guerra ibrida, sullo sfondo del conflitto in Ucraina. E intanto nelle capitali del Nord Europa è scattato l'allarme: il governo svedese ha chiesto a Pechino di collaborare alle indagini, mentre Varsavia ha proposto la creazione di una missione di polizia per proteggere le infrastrutture.