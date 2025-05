Media Germania: "Arrestato l'assassino della scrittrice Alexandra Fröhlich, è il figlio 22enne"

Si giunge così a una possibile svolta sul caso della 58enne scrittrice, nota soprattutto per i suoi thriller spesso anche in vetta alle classifiche. Per ora la polizia di Amburgo conferma ufficialmente solo l'arresto di un ventiduenne, ma per la stampa tedesca si tratta di uno dei tre figli della Fröhlich. Il giorno prima di morire, la scrittrice era stata vista dai suoi vicini di casa intenta a fare una grigliata sul battello, in quell'occasione erano presenti anche i figli. La donna sarebbe stata sorpresa in casa tra mezzanotte e le cinque del mattino del 22 aprile. Ad allertare la polizia intorno alle 5:20 del mattino, secondo il quotidiano Bild, era stato proprio uno dei figli di Fröhlich: sempre ad avviso del quotidiano tedesco sarebbe stato proprio lui ad aver ucciso la madre. Il giovane è ora in custodia cautelare.