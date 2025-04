Amburgo, scrittrice di best seller uccisa sulla sua casa galleggiante

La scrittrice aveva iniziato la sua attività come giornalista in Ucraina; era stata sposata con un uomo di nazionalità russa e del suo matrimonio aveva parlato anche nel suo romanzo di esordio pubblicato nel 2012 dal titolo "Mia suocera russa e altri disastri", sulle vicende della testarda suocera Darja, di suo figlio Artjom e dell'avvocato Paula, che si innamora di Artjom. Il romanzo aveva venduto oltre 50mila copie ed era entrato nella classifica dei bestseller dello "Spiegel" rimanendo in testa per diversi mesi.



Due anni dopo era stato pubblicato il sequel, "In viaggio con i russi" in cui l'avvocato di Amburgo Paula si reca a Kiev per riconciliarsi con il marito russo Artjom e lì apprende che lui è scomparso, dopodiché va a cercarlo con l'aiuto di sua suocera.