Sergio Mattarella mette in guardia dalle fake news. "Atti di disinformazione in Italia ve ne sono, li registriamo e non sono di oggi. C'è una molteplicità di siti web, una diffusa tempesta di fake news e sono forme di ostilità inaccettabili. Mi auguro che siano stabilite regole di comportamento dalle istituzioni internazionali", sottolinea il presidente della Repubblica parlando da Chisinau, capitale della Moldavia. E ricorda che "la campagna di disinformazione russa è insistente in tutta Europa e va affrontata in sede Ue e in sede Nato".