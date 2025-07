Festa nazionale francese, Mattarella a Macron: "Francia e Italia, un legame unico e vitale"

"Francia e Italia sono legate da un rapporto unico, come da Lei ricordato nel messaggio del 2 giugno in occasione della nostra Festa della Repubblica. Un legame profondo che ci rende alleati vitali, uniti da radici culturali condivise e da numerosi interessi strategici comuni". Con queste parole il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto celebrare la Festa nazionale francese, rivolgendosi in un messaggio ufficiale al presidente Emmanuel Macron. L'occasione del 14 luglio ha permesso al Capo dello Stato italiano di sottolineare ancora una volta l'importanza del rapporto tra i due Paesi: una collaborazione solida, fondata su valori condivisi e su una lunga storia di vicinanza politica e culturale.