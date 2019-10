Mattarella alla Silicon Valley: "Sistema Italia è in ritardo"

Il sistema Italia è "troppo abitudinario rispetto alle novità". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella incontrando nella Silicon Valley due start up italiane di grande successo. Sentendo i racconti dei fondatori delle start up il capo dello Stato non ha nascosta "preoccupazione" per come troppo spesso in Italia non vengano capite, appoggiate finanziate le nuove idee.