Mattanza di cetacei alle isole Faroe, la denuncia della Ong Sea Shepherd: "E' un massacro ritualizzato" 

Nuova strage di balene pilota (globicefali) e delfini alle isole Faroe danesi con oltre 130 esemplari ucisi. Come ogni anno, gli animali sono stati intercettati e uncinati durante la migrazione verso i mari del nord. L'acqua è diventata rossa di sangue, come si vede nelle immagini postate su Twitter dall'organizzazione senza scopo di lucro Sea Shepherd Conservation Society, che da anni conduce la campagna "Operation Bloody Fjords" per cercare di bloccare questi massacri.

Secondo il leader di Sea Shepherd, impegnata nella lotta all'usanza delle Faroe dal 1983, oltre 252 balene pilota a pinne lunghe e 35 delfini bianchi dell'Atlantico sono stati massacrati negli ultimi giorni a Hvalba, un piccolo comune delle isole. Ma questi sarebbe solo dati parziali.

La Grindadrap, che si può tradurre letteralmente come “uccisione della balena”, è una vera battuta di caccia con cui balene e delfini vengono spinti verso la costa, dove l’acqua è più bassa, e una volta spiaggiati, vengono infilzati e predati dall’uomo. Su Facebook, Watson denuncia: "Nonostante una pandemia globale, gli psicopatici assetati di sangue nelle Isole Faroe danesi continuano le loro spietate uccisioni in serie. Con il mondo sull'orlo del collasso ecologico, combattendo una pandemia globale e affrontando un futuro incerto a causa di cambiamenti climatici imprevedibili, gli ignoranti e gli arroganti in questo territorio danese non stanno lasciando che le realtà ecologiche rovinino la loro orribile ossessione per l'omicidio sadico".