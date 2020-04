Matrimoni in videoconferenza negli Usa, il governatore Cuomo li rende legali nello Stato di New York

Sposarsi in videoconferenza. Ora sarà possibile nello Stato di New York, dove l'emergenza coronavirus ha indotto il governatore Andrew Cuomo ad annunciare che concederà certificati di matrimonio da remoto. "Ora non ci sono più scuse. Ci si può sposare sulla piattaforma Zoom. Basta dire sì o no", ha scherzato, annunciando la misura che permetterà le nozze a distanza, autorizzando i funzionari a celebrare la cerimonia in video.