Massiccio attacco russo sull'Ucraina: nel mirino anche Leopoli

Violento attacco missilistico russo all'Ucraina nella notte. Si sono udite esplosioni nella regione di Leopoli, a Kiev e nella regione di Kiev. Lo hanno riferito le autorità locali. Al momento non è noto se si

sia trattato di un attacco del sistema missilistico balistico russo Oreshnik. Secondo l'Aeronautica Militare delle Forze Armate dell'Ucraina, dalla sera dell'8 gennaio è stato diramato un allarme aereo in

diverse regioni a causa di un attacco con droni.