Mondo
LA GUERRA IN EUROPA

Massiccio attacco russo sull'Ucraina: nel mirino anche Leopoli

Missili e droni di Mosca scagliati anche contro la città nei pressi del confine con la Polonia

09 Gen 2026 - 00:11
missile, usa © Afp

missile, usa © Afp

Violento attacco missilistico russo all'Ucraina nella notte. Si sono udite esplosioni nella regione di Leopoli, a Kiev e nella regione di Kiev. Lo hanno riferito le autorità locali. Al momento non è noto se si
sia trattato di un attacco del sistema missilistico balistico russo Oreshnik.  Secondo l'Aeronautica Militare delle Forze Armate dell'Ucraina, dalla sera dell'8 gennaio è stato diramato un allarme aereo in
diverse regioni a causa di un attacco con droni.

ucraina
leopoli
guerra
russia