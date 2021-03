Marsiglia, oltre 6mila persone in piazza senza mascherina per festeggiare il Carnevale: è polemica

Afp

Fumogeni colorati, balli, fuochi, abiti sgargianti, abbracci, sorrisi scoperti, salti. E, soprattutto, niente mascherine. E' esplosa la follia per le strade del centro di Marsiglia, nel sud della Francia. Oltre 6.000 persone si sono radunate per festeggiare il Carneval de la plaine, il Carnevale della pianura, un evento ovviamente non autorizzato. Nessun rispetto per le restrizioni anti Covid, in piazza, anzi. Ci sono volute ore per sgomberare le vie. In Francia infuria la polemica.