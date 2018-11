Marsiglia, balcone crolla sulla marcia per le vittime: 3 feriti lievi Afp 1 di 18 Afp 2 di 18 Afp 3 di 18 Afp 4 di 18 Afp 5 di 18 Afp 6 di 18 Afp 7 di 18 Afp 8 di 18 Afp 9 di 18 Afp 10 di 18 Afp 11 di 18 Afp 12 di 18 Afp 13 di 18 Afp 14 di 18 Afp 15 di 18 Afp 16 di 18 Afp 17 di 18 Afp 18 di 18 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Stando a quanto riferito dai soccorritori e dai vigili del fuoco, le condizioni di salute del bambino e della 59enne non destano alcuna preoccupazione. La 24enne, che stava partecipando alla "marcia bianca" è stata colpita da un frammento di edificio e ha riportato una lieve ferita al piede.



Marcia bianca in omaggio alle vittime - A partecipare alla "marcia bianca" in omaggio alle vittime dei crolli sono stati tanti cittadini ma anche sindacati come Sud Education o esponenti politici come il leader della France Insoumise, Jean-Luc Melenchon. Il collettivo di associazioni del quartiere di Noailles, teatro del dramma, ha inoltre lanciato un appello a manifestare mercoledì 14 novembre contro il degrado degli alloggi di Marsiglia. Una petizione lanciata su internet per l'attuazione di misure immediate per la messa in sicurezza delle abitazioni e la protezione degli abitanti ha raccolto al momento 3.000 firme.



I vigili del fuoco: "Non ci sono più persone sotto le macerie" - "Non c'è più nessun'altra vittima sotto alle macerie". E' quanto hanno dichiarato, "con certezza", i soccorritori impegnati da lunedì a scavare, "pietra per pietra" sotto alle macerie degli edifici crollati a Marsiglia. In totale, secondo il bilancio definitivo della tragedia, sono 8 persone, cinque uomini e tre donne, tra cui la trentenne tarantina Simona Carpignano, ad essere state uccise dai crolli delle palazzine in Rue d'Aubagne.