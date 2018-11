Crolli Marsiglia, l'annuncio su Facebook: "Trovato il corpo dell'italiana" |Il padre conferma: "Simona è morta"

"E' stato trovato il corpo di Simona Carpignano . L'hanno vista purtroppo". A dichiararlo su Facebook sono gli amici virtuali della giovane italiana data per dispersa in seguito al crollo di due edifici nel centro di Marsiglia . "L'attesa dei genitori, della famiglia, degli amici è finita: Simona è stata ritrovata senza vita sotto le macerie", recita un post nel gruppo "Italiani a Marsiglia" sul social network. Il padre conferma: "Simona è morta".

La notizia, che non era ancora stata confermata da fonti ufficiali, è stata rilanciata sui social dopo che, nel tardo pomeriggio, il lavoro dei soccorritori era stato sospeso per il rischio di crolli di altri due edifici, al numero 61 e 69 di Rue d'Aubagne. Secondo quanto scrive il sito del quotidiano La Provence, si è riunito un tavolo tecnico per decidere sul da farsi per continuare le ricerche. Già in mattinata era stato evidenziato il rischio di "effetto domino", con il crollo di altri palazzine.



"Purtroppo la notizia è vera", ha affermato il padre della vittima. "Mi scusi la brevità - ha detto al giornalista - ma devo comunicare direttamente a coloro che erano vicini a Simona ed ora lo sono con noi".