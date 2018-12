Tragica vacanza, Louisa e Maren uccise in Marocco Facebook 1 di 38 Facebook 2 di 38 Facebook 3 di 38 Facebook 4 di 38 Facebook 5 di 38 Facebook 6 di 38 Facebook 7 di 38 Facebook 8 di 38 Facebook 9 di 38 Facebook 10 di 38 Facebook 11 di 38 Facebook 12 di 38 Facebook 13 di 38 Facebook 14 di 38 Immagini della zona nella quale sono stati ritrovati i cadaveri delle due ragazze Afp 15 di 38 Afp 16 di 38 Afp 17 di 38 Afp 18 di 38 Afp 19 di 38 Afp 20 di 38 Afp 21 di 38 Afp 22 di 38 Afp 23 di 38 Afp 24 di 38 Afp 25 di 38 Afp 26 di 38 Afp 27 di 38 Afp 28 di 38 Afp 29 di 38 Afp 30 di 38 Afp 31 di 38 Afp 32 di 38 Afp 33 di 38 Afp 34 di 38 Afp 35 di 38 Afp 36 di 38 Afp 37 di 38 Afp 38 di 38 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Le due ragazze uccise - Per l'omicidio di Louisa Vesterager Jespersen, 24 anni, danese, e di Maren Ueland, 28, norvegese, le autorità locali avevano già arrestato un primo uomo, mercoledì, a Marrakech. E le stesse autorità avevano già detto di non escludere la "pista terroristica": "La pista radicale islamista non viene scartata, a causa del profilo del sospetto arrestato e dei tre uomini ricercati", avevano detto. Le due donne, che avevano programmato un viaggio di un mese in Marocco, sono state trovate sgozzate lunedì scorso in una zona montuosa isolata a 10 chilometri dal villaggio di Imlil. Secondo il sito arabo Al Arabiya, le due turiste avrebbero anche subito violenza sessuale.



I tre arrestati - I tre arrestati sono tutti di Marrakesh e uno ha precedenti "legati ad atti di terrorismo", secondo il portavoce della polizia Boubker Sabik. In una delle foto in bianco e nero diffuse dalle autorità, uno dei sospettati ha la barba lunga, indossa una veste lunga bianca e uno zucchetto bianco in testa. Il secondo ha anch'esso lui la barba lunga, mentre il terzo ha il pizzetto. "Gli arresti dimostrano l'efficienza delle forze di sicurezza", hanno riferito fonti vicine alle indagini.



Il video dell'omicidio di una delle due ragazze "è autentico" - Sono dunque quattro, in totale, gli uomini fermati per il duplice omicidio di cui è spuntato un video, diffuso in rete, in cui si vede l'omicidio di una delle due ragazze. I servizi di intelligence danesi (Pet) hanno confermato l'autenticità del filmato: "Il Pet conferma il video che circola su internet che mostra la morte di una delle donne uccise in Marocco".



Premier danese: "Forze oscure combattono i nostri valori" - Secondo il primo ministro danese, Lars Loekke Rasmussen, l'omicidio può essere considerato "politicamente motivato e quindi un atto di terrorismo". "Ci sono ancora forze oscure che vogliono combattere i nostri valori" e di fronte alle quali "non dobbiamo arrenderci", ha aggiunto.