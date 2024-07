Ventuno persone sono morte in 24 ore in una cittadina del Marocco centrale, a causa di una nuova ondata di caldo che ha colpito il Paese, vittima, per il sesto anno consecutivo, di siccità. Lo ha annunciato il ministero della Salute. La Direzion generale della meteorologia aveva annunciato una forte ondata di calore dal lunedì al mercoledì in diverse localit, con temperature che avrebbero raggiunto i 48 gradi, in particolare a Beni Mellal.