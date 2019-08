Marocco, il web si mobilita dopo le minacce degli estremisti a ragazze belghe in short

Nel mirino erano finite alcune ragazze impegnate a costruire una strada, nel piccolo villaggio di Taroudant, nel sud-est del Marocco, per conto di un'associazione belga che si chiama Bouworde e che da oltre 14 anni promuove progetti umanitari nel Paese nordafricano: tutte studentesse che avevano deciso di passare le loro vacanze estive a fare volontariato.



Il fatto che lavorassero in calzoncini e maglietta non è passato inosservato ai fondamentalisti: un maestro di scuola elementare ha invitato, sempre via social, a "decapitare le ragazze", mentre Ali El Asri, senatore del Partito della Giustizia e dello sviluppo, il più conservatore e filoislamista, ha sollevato il caso in parlamento: "Quando mai in Europa si fanno lavori di ristrutturazione in costume da bagno?", ha chiesto.



Come reazione, a dare il via alla campagna è stato un gruppo di intellettuali, politici, scrittori, attori e professionisti, che ha invitato a "far fuori questi propagatori di odio, non diamo loro spazio, dimostriamo che il Marocco è ben altra cosa. Noi marocchini, marocchini del mondo, turisti, uomini e donne amici del Marocco, neghiamo loro il diritto di parlare a nome di tutti".



La petizione è presto diventata virale, con migliaia di immagini postate sui social, ed è stata presentata anche la richiesta di dimissioni del senatore El Asri (che nel frattempo si è scusato) e che il maestro (già arrestato) venga perseguito dalla giustizia per apologia di terrorismo.