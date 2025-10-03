Logo Tgcom24
sesto giorno di proteste

Ancora proteste in Marocco, GenZ chiede dimissioni governo

03 Ott 2025 - 05:55
© -afp

Il collettivo giovanile marocchino di nuova formazione "GenZ 212" ha chiesto le dimissioni del governo, dopo la sesta serata consecutiva di proteste per migliorare i servizi sanitari e scolastici, segnate mercoledì da una violenza mortale. Queste manifestazioni sociali, senza precedenti nella loro spontaneità e organizzate da GenZ 212 da sabato, seguono le proteste iniziate a metà settembre in diverse città marocchine dopo la morte di otto donne incinte ricoverate per parto cesareo nell'ospedale pubblico meridionale di Agadir. 

