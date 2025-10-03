Ancora proteste in Marocco, GenZ chiede dimissioni governo

Il collettivo giovanile marocchino di nuova formazione "GenZ 212" ha chiesto le dimissioni del governo, dopo la sesta serata consecutiva di proteste per migliorare i servizi sanitari e scolastici, segnate mercoledì da una violenza mortale. Queste manifestazioni sociali, senza precedenti nella loro spontaneità e organizzate da GenZ 212 da sabato, seguono le proteste iniziate a metà settembre in diverse città marocchine dopo la morte di otto donne incinte ricoverate per parto cesareo nell'ospedale pubblico meridionale di Agadir.