Marocco, due edifici collassano a Fes: vittime e numerosi feriti

L'incidente è avvenuto nel quartiere di Al Moustakbal, situato nella zona di Al Massira. I due edifici erano abitati da otto famiglie. Secondo le autorità locali, il bilancio delle vittime potrebbe aumentare nelle prossime ore. "Le autorità locali e di sicurezza e la Protezione Civile si sono recate sul posto per condurre operazioni di ricerca e soccorso e sono state adottate tutte le misure preventive necessarie, tra cui la messa in sicurezza dell'area dei due edifici crollati e l'evacuazione dei residenti delle case vicine" ha sottolineato Map.