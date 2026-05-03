Marocco, due soldati Usa dispersi durante esercitazione militare

L'esercito marocchino ha riferito che l'incidente è avvenuto sabato intorno alle 21, nei pressi dell'area di addestramento di Cap Draa vicino a Tan Tan, in prossimità dell'Oceano Atlantico. Il terreno è montuoso, un misto di pianure desertiche e semi-desertiche. Le esercitazioni militari sono iniziate ad aprile e si svolgono su quattro Paesi: Marocco, Tunisia, Ghana e Senegal. La sua conclusione è prevista per l'inizio di maggio.