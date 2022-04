Mariupol, il sindaco ucraino: "I russi stanno preparando una parata per celebrare la loro vittoria"

Ne è più che convinto Petro Andryushchenko , consigliere di Vadym Boichenko, il sindaco ucraino della città simbolo dell'assedio di Mosca. Il consigliere ha quindi spiegato che, in base alle informazioni a lui giunte, il Cremlino ha ordinato all'autoproclamata amministrazione filorussa "di ripulire parte del distretto centrale della città dai detriti e dai cadaveri per permettere la sfilata del 9 maggio . Tutto indica che gli occupanti vogliano organizzare un carnevale della vittoria , in caso di successo".

Ecco le immagini scattate dall'esercito russo durante la perlustrazione all'interno del teatro drammatico distrutto a Mariupol. Assieme ai soldati era presente Konstantin Ivashchenko, il neo sindaco della città di Mariupol nominato da Mosca. Sotto le macerie del teatro potrebbero essere morte circa 300 persone. Gli ucraini hanno accusato i russi di aver bombardato la struttura. Di contro i russi accusano il battaglione Azov di aver fatto saltare in aria il teatro. Secondo il capo del Centro di controllo della difesa nazionale russo, circa 133.214 persone, tra cui duemila lo scorso giorno, hanno lasciato Mariupol attraverso il corridoio umanitario in direzione est. Le immagini sono state diffuse dal ministero della Difesa russo.

A Mariupol arrivati gli esperti per l'organizzazione della parata -

Nell'area di Mariupol sarebbero già arrivati tecnici ed esperti per organizzare l'evento. "Pertanto il potenziale fallimento di un tale ordine", ha aggiunto Petro Andryushchenko, sarebbe un duro colpo "per Kostantin Ivashchenko", l'autoproclamato sindaco filorusso della città, che prima dell'invasione era un consigliere comunale ed è già stato accusato dalle autorità ucraine di alto tradimento.

Il 9 maggio: giorno simbolo in cui i russi vinsero contro i nazisti -

Il livello di preparazione, in ogni caso, suggerisce che si è già oltre la semplice suggestione. La data (9 maggio) in cui la Russia celebra solennemente l'anniversario della vittoria sui nazisti nella Seconda guerra mondiale, con un'imponente parata sulla Piazza Rossa a Mosca, sembra destinata da settimane a diventare un giorno-simbolo anche per la nuova battaglia del Cremlino contro l'Ucraina definita "nazista" di Volodymyr Zelensky. La sfilata delle truppe russe sulla città martire della resistenza sarebbe per Kiev un affronto difficile da digerire. Mariupol, però, non è ancora caduta.