Collisione nel Mare del Nord, sospese le ricerche dei 4 marinai dispersi

Collisione Mare del Nord, nessun riscontro dalle ricerche dei sommozzatori sul relitto

Martedì le navi di soccorso e gli aerei che hanno preso parte alla ricerca non sono stati in grado di localizzare i quattro membri dell'equipaggio scomparsi. Anche i sommozzatori inviati sul relitto della Verity per verificare eventuali segni di vita non hanno trovato nulla. I funzionari hanno detto che la temperatura dell'acqua al momento della collisione era di circa 12 gradi. L'esperienza dimostra che le persone possono sopravvivere per circa 20 ore in mare a queste temperature.