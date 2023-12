Marcia per il clima a Bruxelles: "La Cop28 rispetti i patti"

"No al cambiamento climatico"

La manifestazione ha preso il via nel primo pomeriggio alla Gare du Nord per poi sfilare al ritmo di tamburi e musica tra le strade del quartiere delle istituzioni europee e approdare infine al parco del Cinquantenario. "No al cambiamento climatico, sì al cambiamento di sistema", "Vogliamo un pianeta abitabile e sano", sono alcuni degli slogan riportati su cartelli e striscioni.