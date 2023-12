Cop28, Meloni: obiettivi lontani, serve svolta ma non ideologica | 116 Paesi si impegnano a triplicare le rinnovabili

Alla Cop28 di Dubai, 116 Paesi si impegnano a triplicare le capacità di energia rinnovabile nel mondo da qui al 2030, secondo quanto ha dichiarato la presidenza del vertice di Dubai.

L'obiettivo è quello ridurre la dipendenza dal carbone e dal gas, la principale sfida di questo summit. Giorgia Meloni: "E' un momento chiave del nostro sforzo per contenere la crescita delle temperature entro 1,5 gradi". "Anche se ci sono ragioni per essere ottimisti - prosegue il premier - l'obiettivo è lontano, la Cop 28 deve essere una svolta". Il Papa nel suo messaggio affidato al cardinale Parolin: "Realizziamo un fondo con i soldi destinati alle armi per combattere fame e crisi climatica".