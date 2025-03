I forensi che hanno svolto l'autopsia: "Per Maradona 12 ore di agonia prima di morire"

L'autopsia ha stabilito che Maradona è morto il 25 novembre del 2020 per un "edema polmonare acuto dovuto a insufficienza cardiaca congestizia acuta e cardiomiopatia dilatativa", ma tale quadro, sostengono i periti, si è sviluppato e aggravato nel corso di diversi giorni. "Non si produce in un giorno, né in due, né in tre, è un quadro che va progredendo. Si tratta di almeno 10 giorni", ha detto Cassinelli.