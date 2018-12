Manovra, taglio alle pensioni d'oro oltre i 100mila euro

Taglio delle pensioni d'oro, dal 2019, oltre i 100mila euro lordi: è quanto si legge nell'emendamento del governo alla Manovra. Cinque le fasce individuate: tra i 100mila e i 130 mila l'aliquota marginale di riduzione sarà del 15%, che salira' al 25% per la fascia 130mila-200mila e ancora al 30% per le pensioni fra i 200mila e i 350mila. Per le pensioni fra i 350mila e i 500mila l'asticella sale al 35% e oltre i 500mila euro arriverà al 40%.