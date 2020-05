Manifestazioni per George Floyd, rischio ondata coronavirus in Usa

Le proteste di massa degli ultimi giorni in almeno 75 città americane per la morte di George Floyd potrebbero causare una nuova ondata di contagi di coronavirus negli Usa. Lo scrive il New York Times, raccogliendo le preoccupazioni di esperti sanitari e amministratori locali. Nelle manifestazioni ci sono migliaia o centinaia di persone, spesso senza mascherina, e comunque senza alcun distanziamento sociale.