Mamma malata terminale scrive per i suoi bimbi cartoline di Natale da aprire quando lei non ci sarà più

Era a andata in ospedale per un banale controllo alla vista quando le è stato diagnosticato un cancro all'occhio. Era il 2014 e Laura Atkinson portava in grembo suo figlio Dylan . Nonostante l'intervento a cui si è sottoposta mentre era incinta, la donna di 37 anni non è guarita, ma il tumore si è espanso e le metastasi hanno raggiunto il fegato. Laura, di Warrington (Gran Bretagna), ora spera solo di riuscire ad a ccompagnare suo figlio al primo giorno di scuola materna a settembre 2019. Nel frattempo scrive cartoline di Natale per i suoi due bimbi, di sei e tre anni, da aprire quando lei non ci sarà più.

Laura si sta sottoponendo a un trattamento pionieristico per sopravvivere il più possibile al fianco dei suoi figli. "Spero che questa cura mi dia un altro pezzo di vita da vivere, vorrei solo poter prendere la manina di Dylan a settembre e accompagnarlo al suo primo giorno di scuola. Nel frattempo, finché ne sono in grado, cerco di mettere da parte per i miei bambini dei ricordi, cartoline di auguri per quando non ci sarò più", ha detto al Daily Mail. La donna vuole con tutte le forze continuare a far parte della vita dei suoi piccoli anche quando diventeranno ragazzi e sta confezionando per loro biglietti per le feste, Natale e compleanni, che celebreranno senza di lei.



"La diagnosi è stata per me un fulmine a ciel sereno, perché non avevo sintomi, stavo bene. Mi sono sottoposta a un'operazione, ma poi il cancro è tornato e ha preso anche il mio fegato. So di non avere speranze, sto cercando di fare di tutto per passare più tempo possibile con i miei bambini e fare in modo che non mi dimentichino". Laura ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per poter continuare a sottoporsi al trattamento pionieristico: un solo ciclo costa 40mila dollari.