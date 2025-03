Maltempo, stato di emergenza in Bosnia e Croazia a causa delle forti piogge

Una violenta ondata di maltempo ha colpito i Balcani. A causa delle forti piogge, in Bosnia Erzegovina diverse città hanno dichiarato lo stato di emergenza. I problemi più gravi si sono verificati nei bacini dei fiumi Vrbas, Bosna e Sana. I fiumi sono straripati nelle città di Sanski Most, Prijedor, Banja Luka, Laktasi e Doboj. Il traffico è stato sospeso su diverse tratte stradali nel nord e nel centro del Paese. Forti piogge hanno colpito anche la Croazia nella regione della Slavonia. In diverse zone orientali del Paese sono state introdotte misure di emergenza per la protezione dalle inondazioni. Situazioni di allerta si registrano anche in Serbia e Slovenia.