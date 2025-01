Maltempo negli Stati Uniti, almeno tre morti nel Midwest

Una forte ondata di neve, ghiaccio e vento ha colpito parte degli Stati Uniti, dal Midwest fino alla costa orientale, provocando finora la morte di tre persone secondo i media Usa, due in Kansas e uno in Missouri. Poweroutage.us segnala che oltre 350mila utenti erano già senza corrente elettrica nelle prime ore di domenica mattina in diversi Stati (Texas, Missouri, Illinois, Indiana, Kentucky, West Virginia, Virginia). La perturbazione ha creato condizioni di viaggio pericolose dagli Stati centrali e meridionali fino alla costa est, costringendo scuole e uffici governativi in diversi territori a restare chiusi.