E' di almeno 58 morti e decine di dispersi il bilancio delle forti piogge e delle inondazioni che hanno colpito la Germania occidentale . "Molte delle persone" disperse si trovavano sui tetti delle case travolte dal fiume in piena nel comune di Schuld, nella Renania-Palatinato , ha detto un portavoce della polizia di Colonia. Merkel: "Sconvolta dalla catastrofe. Non abbiamo ancora i numeri, ma le vittime saranno molte".

In particolare, le acque hanno trascinato via sei abitazioni della località di Schuld. Le scuole restano chiuse in diversi punti, riportano i media locali. Particolarmente colpita anche la località di Hagen, dove mercoledì l'enorme quantità di acqua ha riempito decine e decine di scantinati, i tipici "Keller" delle case in Germania.

I vigili del fuoco hanno dovuto salvare diversi conducenti i cui veicoli erano rimasti bloccati in sottopassaggi allagati: alcuni video pubblicati sui social network mostrano strade con l'acqua all'altezza delle ginocchia e altre ricoperte di fango. Le alluvioni hanno colpito anche altre parti dell'Europa occidentale e centrale: Olanda, Belgio e Svizzera.

Angela Merkel si è detta "sconvolta per la catastrofe. La cancelliera, a Washington, ha espresso attraverso un tweet del suo portavoce Steffen Seibert, il cordoglio per le vittime e i dispersi e la vicinanza ai loro familiari. "Esprimo il mio dolore e la mia partecipazione per le vittime. Non abbiamo ancora i numeri, ma saranno molte", ha aggiunto.

Laschet: "Situazione drammatica" - "Non abbiamo ancora un'immagine chiara di quante siano le vittime" e "si cercano dispersi con gli elicotteri". Lo ha detto il ministro-presidente del Nordreno-Vestfalia, Armin Laschet, che incontrando la stampa ad Hagen ha spiegato che venerdì una seduta di gabinetto speciale analizzerà i danni. Dalla località di Altena, parlando a Bild, Laschet aveva definito "la situazione drammatica". Il governatore ha espresso cordoglio per due vigili del fuoco che hanno perso la vita nei soccorsi. E ha elogiato il lavoro dei soccorritori e la gestione dell'emergenza sul territorio.