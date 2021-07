Maltempo in Germania: morti e dispersi a ovest del Paese

In particolare, le acque hanno trascinato via sei abitazioni della località di Schuld. Le scuole restano chiuse in diversi punti, riportano i media locali. Particolarmente colpita anche la località di Hagen, dove mercoledì l'enorme quantità di acqua ha riempito decine e decine di scantinati, i tipici "Keller" delle case in Germania.

I vigili del fuoco hanno dovuto salvare diversi conducenti i cui veicoli erano rimasti bloccati in sottopassaggi allagati: alcuni video pubblicati sui social network mostrano strade con l'acqua all'altezza delle ginocchia e altre ricoperte di fango. Le alluvioni hanno colpito anche altre parti dell'Europa occidentale e centrale: Olanda, Belgio e Svizzera.