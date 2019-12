Malta, sorella di Daphne Caruana: "Muscat lasci immediatamente"

La sorella di Daphne Caruana Galizia ha chiesto a nome della famiglia della giornalista uccisa le dimissioni "immediate" di Joseph Muscat come primo ministro e come parlamentare. "Ora ci aspettiamo che il premier lasci l'ufficio del Parlamento con effetto immediato per permettere una libera indagine sull'assassinio di Daphne", ha detto dopo l'incriminazione dell'imprenditore Yorgen Fenech. Il partito laburista maltese è stato convocato d'urgenza.