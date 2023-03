Mali, rapiti due operatori della Croce Rossa

In Mali due operatori del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) sono stati rapiti nel nord del Paese.

Il CICR ha dichiarato su Twitter che i rapimenti sono avvenuti tra le città settentrionali di Gao e Kidal, da tempo un punto caldo per la violenza dei jihadisti e delle milizie "Confermiamo il rapimento di due nostri colleghi questa mattina... ", ha affermato il CICR in Mali. Non sono stati rivelati i nomi o le nazionalità delle persone rapite.