Malesia, imprenditore regala a 60 dipendenti una vacanza in un resort a 5 stelle

Cinque giorni di ferie nel lusso

Biglietti aerei gratuiti, soggiorno hotel 5 stelle tutto spesato dall’amministratore delegato con camere vista mare, cena di gala, gite ed escursioni. Questa la vacanza da sogno offerta da Aming ai suoi sessanta dipendenti dopo aver chiuso l'azienda per una settimana. Eppure, il giovane imprenditore non è nuovo a gesti di questo tipo. Già in passato aveva omaggiato i lavoratori della sua azienda con vacanze e buoni gratuiti. La vacanza è stata fedelmente documentata sul profilo Instagram di Aming con scatti e video che lo ritraggono insieme al suo staff durante escursioni, partite di beach volley, cene, tuffi e bagni in mare. "Tutto lo staff è felice", scrive l'imprenditore nella didascalia.