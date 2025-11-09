Malesia, media: si rovescia barcone con 300 migranti, diverse vittime

La Malaysian Maritime Enforcement Agency ha attivato le operazioni di ricerca e soccorso nelle acque di Langkawi dopo che un'imbarcazione si è capovolta a Pulau Tarutao, vicino al confine marittimo tra Malesia e Thailandia. A bordo - secondo quanto riportano i media locali - si ritiene ci fossero 300 persone, prevalentemente migranti provenienti dalla Birmania. L'operazione è stata implementata dopo che sono state trovate nelle acque di Langkawi diverse vittime. Finora, riferiscono le autorità di Kuala Lumpur sono state recuperate 10 persone.