Mondo
nelle acque di Langkawi

Malesia, media: si rovescia barcone con 300 migranti, diverse vittime

09 Nov 2025 - 12:33
La Malaysian Maritime Enforcement Agency ha attivato le operazioni di ricerca e soccorso nelle acque di Langkawi dopo che un'imbarcazione si è capovolta a Pulau Tarutao, vicino al confine marittimo tra Malesia e Thailandia. A bordo - secondo quanto riportano i media locali - si ritiene ci fossero 300 persone, prevalentemente migranti provenienti dalla Birmania. L'operazione è stata implementata dopo che sono state trovate nelle acque di Langkawi diverse vittime. Finora, riferiscono le autorità di Kuala Lumpur sono state recuperate 10 persone. 

