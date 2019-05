Malesia, 16enne si suicida dopo un sondaggio su Instagram

Un'adolescente ha lanciato un sondaggio su Instagram per chiedere ai suoi follower se dovesse vivere o morire: il 69% ha scelto la morte e la 16enne si è suicidata. È successo in Malesia, dove la ragazzina di Kuching, ha spiegato la polizia, si è "immediatamente" uccisa dopo aver condotto il sondaggio sul social media. "Molto importante, aiutatemi a scegliere tra D/L", ha scritto, usando le iniziali delle parole "morte" e "vita" in inglese (death e life).