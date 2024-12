Malattia in Congo, l'86% dei test è risultato positivo alla malaria

Ulteriori dati avvalorano l'ipotesi che la malattia non diagnosticata nelle scorse settimane in Congo sia malaria. Gli Africa Centres for Disease Control and Prevention hanno diffuso nuovi dati sui test effettuati negli ultimi giorni. Dei 29 campioni sottoposti a indagine molecolare, 25 sono risultati positivi alla malaria (l'86,2%). Risultati analoghi erano stati ottenuti con i test rapidi: 55 positività su 88 esami. Complessivamente, nell'ultima settimana sono stati registrati 65 casi e cinque decessi aggiuntivi, che hanno portato la conta complessiva dei casi a 592.