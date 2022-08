Mai così tanti incendi in Ue: in fiamme un'area più grande della Liguria

Ancora incendi nel Carso

- Intanto un nuovo incendio è divampato nella zona di Duino, sul Carso, nella stessa zona dove nei giorni scorsi erano già divampati grandi e pericolosi roghi. Per precauzione è stato interrotto il traffico ferroviario nel tratto Monfalcone-Trieste così come il raccordo autostradale in entrambi i sensi, sempre nell'area di Monfalcone. Le fiamme non sono lontane dall'autostrada A4.