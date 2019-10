Madrid invasa dalle pecore. I pastori: "Passare di qui è un nostro diritto"

Pastori, pecore e capre a Madrid. Come da tradizione un giorno all'anno, il 20 ottobre, la metropoli spagnola viene attraversata dalle greggi in transumanza.

Centinaia di ovini hanno pascolato nel centro della capitale spagnola, che fa parte del tracciato di un antico percorso di transumanza delle greggi, 1.800 pecore, guidate dai loro pastori, hanno invaso le strade per la 26esima edizione di questa tradizionale festa di origine medioevale. È del 1994 che ogni anno le pecore attraversano le vie della capitale. Un tempo qui era aperta campagna, oggi la città ha occupato tutti gli spazi, anche quelli in cui un tempo crrevano i sentieri battuti dai pastori che spostavano il bestiame dal freddo nord alle regioni con un clima più mite, in vista dei rigidi mesi invernali. Il singolare corteo è stato accompagnato da musicisti e danzatori in costumi regionali, sfilando tra la folla di curiosi e turisti. Il gregge è arrivato fino alla sede del municipio, dove i pastori hanno consegnato al sindaco le loro 50 "Maravedies", antiche monete di rame per il pagamento del pedaggio. Il gesto simbolico di una vera e propria cerimonia secolare.