Madrid, fuga di gas provoca esplosione: un morto e 25 feriti

La deflagrazione ha provocato il parziale crollo di un edificio adiacente al bar
Una persona è morta e altre 25 sono rimaste ferite, tre in maniera grave, in un'esplosione avvenuta in un bar, il "Mis Tesoros", nel quartiere popolare di Vallejas, a sud di Madrid. Lo scoppio, che ha provocato il parziale crollo di un edificio adiacente al locale, è avvenuto intorno alle 16. Dopo i primi accertamenti, i vigili del fuoco hanno confermato che è stata causata da una fuga di gas.
I vigili del fuoco con le unità cinofile hanno recuperato nella notte il cadavere di un uomo sotto le macerie. Manuel Marin, il capo dei vigili del fuoco della Comunità di Madrid, intervenuto con oltre 18 squadre sul posto, ha confermato che lo scoppio è stato provocato da "un'accumulazione di gas, ma non possiamo ancora specificare di che tipo, la causa o dove si sia originata esattamente".
Il cadavere della vittima, un uomo di 52 anni, è stato recuperato sotto un metro di detriti e macerie provocati dal parziale crollo del bar-ristorante al livello terra di un edificio di tre piani, danneggiato dall'esplosione ed evacuato. "Ci sono stati danni importanti ai solai fra il piano terra e il primo piano", ha spiegato la vicesindaca di Madrid e delegata alla Sicurezza e alle emergenze, Inmaculata Sanz, accorsa sul posto, nell'informare che sono state sgomberate una decina di famiglie residenti nello stabile. Sanz aveva inizialmente escluso che potessero esserci altre vittime intrappolate sotto le rovine dell'edificio.
