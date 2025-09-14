Madrid, fuga di gas provoca esplosione: un morto e 25 feriti

Il cadavere della vittima, un uomo di 52 anni, è stato recuperato sotto un metro di detriti e macerie provocati dal parziale crollo del bar-ristorante al livello terra di un edificio di tre piani, danneggiato dall'esplosione ed evacuato. "Ci sono stati danni importanti ai solai fra il piano terra e il primo piano", ha spiegato la vicesindaca di Madrid e delegata alla Sicurezza e alle emergenze, Inmaculata Sanz, accorsa sul posto, nell'informare che sono state sgomberate una decina di famiglie residenti nello stabile. Sanz aveva inizialmente escluso che potessero esserci altre vittime intrappolate sotto le rovine dell'edificio.