Esplosione in un bar a Madrid, l'intervento dei pompieri

Decine di persone sono rimaste ferite in un'esplosione avvenuta in un bar, il "Mis Tesoros", nel quartiere popolare di Vallejas, a sud di Madrid. Secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco, sarebbe stata causata da una fuga di gas e ha provocato il parziale crollo di un edificio adiacente il bar. L'intera zona è stata isolata da un cordone di polizia, mentre 17 squadre dei vigili del fuoco e numerose ambulanze sono accorse sul posto.