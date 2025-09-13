Esplosione in un bar a Madrid, l'intervento dei pompieri

Decine di persone sono rimaste ferite. Parzialmente crollato un edificio adiacente
Decine di persone sono rimaste ferite in un'esplosione avvenuta in un bar, il "Mis Tesoros", nel quartiere popolare di Vallejas, a sud di Madrid. Secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco, sarebbe stata causata da una fuga di gas e ha provocato il parziale crollo di un edificio adiacente il bar. L'intera zona è stata isolata da un cordone di polizia, mentre 17 squadre dei vigili del fuoco e numerose ambulanze sono accorse sul posto.
