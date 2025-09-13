Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
GUARDA IL VIDEO

Esplosione in un bar a Madrid, l'intervento dei pompieri

Decine di persone sono rimaste ferite. Parzialmente crollato un edificio adiacente

13 Set 2025 - 17:57
01:49 

Decine di persone sono rimaste ferite in un'esplosione avvenuta in un bar, il "Mis Tesoros", nel quartiere popolare di Vallejas, a sud di Madrid. Secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco, sarebbe stata causata da una fuga di gas e ha provocato il parziale crollo di un edificio adiacente il bar. L'intera zona è stata isolata da un cordone di polizia, mentre 17 squadre dei vigili del fuoco e numerose ambulanze sono accorse sul posto.

video evidenza
madrid

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri