È emersa in queste ore una nuova rivelazione sul caso della piccola Madeleine McCann, la bimba sparita nel nulla in Portogallo nel 2007. Nel 2024, un ex compagno di prigione di Christian Brueckner - che nel 2025 è uscito dal carcere dove era recluso in Germania per un altro caso, non è mai stato formalmente accusato per la scomparsa della bambina di tre anni e ha sempre negato ogni coinvolgimento -, Laurentiu Codin, avrebbe detto al BKA, l'equivalente tedesco dell'FBI, che nel 2019 l'uomo gli confessò di aver rapito e ucciso una bambina bionda. Lo riporta il Daily Mail, il quale specifica che la polizia ha identificato Brueckner come principale sospettato per il caso Maddie nel 2020, un anno dopo la presunta confessione a Codin.
La testimonianza
Codin, si legge sul Daily, ha spiegato che Brueckner gli ha detto di essersi introdotto in un hotel di Praia da Luz alla ricerca di denaro e gioielli, di aver trovato una bambina addormentata, di averla presa, portata con sé nel suo camper per poi, dopo aver guidato per 45 minuti, aggredirla sessualmente. In preda al panico alla vista delle luci blu della polizia, l'avrebbe poi uccisa.
"Un giorno Brueckner mi ha chiesto se fosse possibile che la polizia trovasse il suo DNA su una finestra, perché si era buttato da una di esse con un bambino piccolo in braccio", ha dichiarato Codin. A quel punto, quest'ultimo gli avrebbe chiesto: "Cosa hai fatto?". E lui avrebbe risposto di essere fuggito da un appartamento con una bambina. "Mi ha detto che cercava soldi. Ma ha trovato solo una bambina bionda addormentata", ha aggiunto l'uomo.
Codin ha inoltre detto che Brueckner avrebbe aggredito sessualmente la bimba nel suo camper. "Dopo un'ora, ha visto le luci blu ed è andato nel panico", ha aggiunto Codin, spiegando che Brueckner temeva che la polizia stesse cercando la bambina. "Pensavo fosse solo una storia inventata per vantarsi. Ma ora credo sia vera", ha concluso l'uomo, che solo nel 2020, quando Brueckner è emerso come principale sospettato, si è reso conto di chi potesse essere la bambina. Codin avrebbe infine fornito alla BKA un resoconto dettagliato di come Brueckner avrebbe ucciso la bimba.
Sette mesi dopo l'interrogatorio di Codin, gli investigatori tedeschi e la polizia portoghese avevano ottenuto dei mandati per perquisire un'area incolta nella zona di Lagos. Ma l'operazione, durata tre giorni e condotta a circa sei chilometri dal resort Ocean Club dove alloggiava la famiglia McCann e vicino alla baracca in cui viveva Brueckner, non aveva portato alla luce nulla di significativo.