Codin ha inoltre detto che Brueckner avrebbe aggredito sessualmente la bimba nel suo camper. "Dopo un'ora, ha visto le luci blu ed è andato nel panico", ha aggiunto Codin, spiegando che Brueckner temeva che la polizia stesse cercando la bambina. "Pensavo fosse solo una storia inventata per vantarsi. Ma ora credo sia vera", ha concluso l'uomo, che solo nel 2020, quando Brueckner è emerso come principale sospettato, si è reso conto di chi potesse essere la bambina. Codin avrebbe infine fornito alla BKA un resoconto dettagliato di come Brueckner avrebbe ucciso la bimba.