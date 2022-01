Macron: ambiente e aborto siano in Carta diritti fondamentali dell'Ue

Ansa

Nella Carta dei diritti fondamentali in Europa, che "va aggiornata", dovrebbero entrare anche "la tutela dell'ambiente e il riconoscimento dell'accesso all'aborto". A chiederlo è il presidente francese, Emmanuel Macron, nella presentazione alla Plenaria del Parlamento europeo del semestre di presidenza francese dell'Ue. Macron ha anche annunciato, per febbraio, "un vertice per il futuro degli oceani" perché "l'Europa è una potenza marittima".