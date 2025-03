Macedonia del Nord, a Kocani esplode la rabbia dopo il rogo in discoteca

In tanti hanno preso di mira anche il sindaco di Kocani Ljupco Papazov, che ha già annunciato le sue dimissioni, accusandolo di non essersi fatto vedere dopo la tragedia e di non aver espresso cordoglio per le decine di vittime. Dopo il raduno pacifico davanti al municipio, molti hanno lanciato sassi, uova e altri oggetti contro l'edificio, dirigendosi poi verso l'abitazione del sindaco.