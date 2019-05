M.O., venduti sui social reperti antichi: anche un busto da Palmira

Antichi tesori delle zone di guerra in Medio Oriente in vendita su Facebook. Lo denuncia il New York Times citando alcuni ricercatori, secondo i quali, fra gli oggetti preziosi, potrebbero essercene alcuni rubati dai miliziani dell'Isis. Al momento ci sono almeno 90 gruppi legati ad antichità mediorientali. Tra i reperti, anche un busto presumibilmente sottratto da Palmira, il sito occupato a lungo dai terroristi.