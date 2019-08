M.O., Trump: piano di pace dopo le elezioni del 17 settembre

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che intende attendere le nuove elezioni in Israele programmate per il 17 settembre per svelare il "piano di pace" per il Medio Oriente che è stato disegnato da Jared Kushner, suo consigliere nonché genero. I palestinesi, ricorda il quotidiano Haaretz, hanno tagliato i rapporti con la Casa Bianca accusando l'amministrazione Trump di portare avanti una politica squilibrata a favore di Israele.