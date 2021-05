M.O., intensi lanci di razzi da Gaza verso Sderot 

"Hamas sta usando i bambini come scudi umani". Lo denuncia in un tweet dell'esercito israeliano. "Hamas ha utilizzato una scuola, in prossimità di edifici civili, compreso un ospedale, per nascondere un tunnel del terrore. Abbiamo neutralizzato il tunnel del terrore in modo che Hamas non possa piu' nascondersi dietro bambini innocenti", si legge in un tweet dell'Idf.