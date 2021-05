Israele, razzi su Tel Aviv: tre morti e diversi feriti, colpito un edificio | Israele bombarda Gaza

Tre persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite , alcune in modo grave, durante un bombardamento compiuto da Hamas contro Holon , area urbana a sud di Tel Aviv . I razzi esplosi dalla Striscia di Gaza hanno colpito anche un bus vuoto e un edificio. Tra le vittime figura anche una donna. Nella città israeliana si sono susseguite esplosioni e sirene d'allarme e tutti gli atterraggi all' aeroporto Ben Gurion sono stati annullati. Lo Stato ebraico ha risposto colpendo un edificio a Gaza City.

Il blocco temporaneo dei voli è stato deciso per consentire alle batterie Iron Dome di intercettare i razzi palestinesi in arrivo. Aerei che si accingevano ad atterrare sono stati dirottati verso Cipro. Alcuni velivoli in partenza hanno ricevuto ordine di prendere una lotta a nord di Tel Aviv.

Hamas: "Sparati 130 razzi su Tel Aviv" - "Come promesso, abbiamo sferrato un attacco contro Tel Aviv. Abbiamo lanciato 130 razzi in reazione alla distruzione di un grande edificio a Gaza", ha annunciato l'ala militare di Hamas, le brigate Ezzedin al-Kassam.

Colpito un oleodotto ad Ashkelon, vasto incendio - Un razzo sparato da Gaza ha centrato una delle infrastrutture strategiche più importanti di Ashkelon: la pipeline del "Red-Med Land Bridge", che collega il Mediterraneo al porto di Eilat sul Mar Rosso. Immagini televisive hanno mostrato un vasto incendio.

Netanyahu: "Hamas e Jihad islamico pagheranno" - "Hamas e la Jihad hanno pagato e pagheranno un prezzo pesante", ha affermato il premier israeliano Benjamin Netanyahu. "Abbiamo colpito centinaia di obiettivi a Gaza, eliminato terroristi, colpite basi di Hamas e torri. Continuaiamo ad attaccare a tutta forza. La campagna militare prenderà tempo, andremo avanti".

Israele colpisce un altro edificio a Gaza City - Le forze israeliane hanno distrutto un alto edificio a Gaza City, denominato al-Jawharah. Non si hanno altre notizie al momento. Hamas e Jihad islamico avevano fatto sapere che attacchi di questo tipo avrebbero condotto a nuovi lanci di razzi verso Tel Aviv.

007 palestinese ucciso in Giordania - La giornata di violenza ha riguardato anche la Cisgiordania. Nel nord della regione è stato ucciso un palestinese e un altro è stato ferito dall'esercito israeliano. Entrambi erano membri dei servizi segreti palestinesi e sono finiti sotto il fuoco dell'esercito israeliano in un valico militare vicino a Nablus.

L'appello degli Stati Uniti: "Basta uccidere i civili" - "Bisogna porre fine alle deplorevoli morti di civili": è l'appello lanciato a israeliani e palestinesi dall'amministrazione Biden, preoccupata per l'escalation tra le due parti in Medio Oriente. Gli Stati Uniti continuano a sostenere la soluzione dei due Stati nel conflitto.