M.O., segretario di Stato Usa Blinken a colloquio con Abu Mazen e Netanyahu

Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto colloqui con il presidente dell'Anp, Abu Mazen, e il premier israeliano Benjamin Netanyahu.

Lo ha reso noto il Dipartimento di Stato. Nel suo colloquio con Mazen, Blinken "ha espresso preoccupazione per le violenze in corso in Cisgiordania", ribadendo il sostegno americano a una soluzione con due Stati. Parlando con Netanyahu, il segretario di Stato ha sottolineato l'impegno degli Stati Uniti alla sicurezza di Israele.