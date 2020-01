M.O., ai paracadutisti Usa vietati telefono e laptop per motivi di sicurezza

I paracadutisti americani inviati in Medio Oriente in queste ore non potranno utilizzare cellulari, laptop e tablet. Lo hanno reso noto le autorità dell'82esima divisione aviotrasportata, secondo quanto riportato da Army Times. La decisione è stata presa per garantire la segretezza operativa ai 3.500 uomini della Prima brigata, partiti per il Kuwait a causa della crisi iraniana. La misura serve anche a evitare potenziali attacchi informatici.