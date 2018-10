Lutto per la regina, Elisabetta II dice addio a Whisper: il suo ultimo corgi

Tutti i corgi della regina Elisabetta Afp 1 di 18 Afp 2 di 18 Afp 3 di 18 Afp 4 di 18 Afp 5 di 18 Afp 6 di 18 Afp 7 di 18 Facebook 8 di 18 Facebook 9 di 18 Facebook 10 di 18 Facebook 11 di 18 Facebook 12 di 18 Facebook 13 di 18 Facebook 14 di 18 Facebook 15 di 18 Afp 16 di 18 Afp 17 di 18 Afp 18 di 18 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Secondo quanto riporta il Daily Mail, dopo la morte di Willow, il 12enne Whisper era diventato il preferito della regina. La sovrana aveva ereditato l'animale nel 2016 da Bill Fenwick, ex guardacaccia di Sandringham, quando era morto. Negli ultimi anni la regina e Whisper "erano diventati molto legati, tanto che il cane la seguiva da una stanza all'altra", ha detto una fonte vicina a Buckingham Palace. "Ogni volta che muore un corgi per la regina è un duro colpo".



Whisper è morto al Castello di Windsor, dopo essersi ammalato qualche settimana prima. Non è stata resa nota la malattia che ha causato la sua morte. Ma la regina ha perso molti corgi in precedenza a causa del cancro. Di cui si era ammalato anche Willow che la regina aveva deciso di addormentare per non vederlo più soffrire.